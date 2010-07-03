Уимблдон. Гаспарян сыграет со Свитолиной, Кудерметова – с Возняцки, Потапова – с Мартич, Азаренко – с Томлянович

Во втором круге «Уимблдона» Маргарита Гаспарян сыграет с Элиной Свитолиной, Вероника Кудерметова встретится с Каролин Возняцки, а Анастасия Потапова – с четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» Петрой Мартич.
Также свои матчи в среду проведут Виктория Азаренко, Симона Халеп, Каролина Плишкова и Даяна Ястремская.
Сетка турнира здесь.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
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