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Уимблдон. Гаспарян сыграет со Свитолиной, Кудерметова – с Возняцки, Потапова – с Мартич, Азаренко – с Томлянович

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

Во втором круге «Уимблдона» Маргарита Гаспарян сыграет с Элиной Свитолиной, Вероника Кудерметова встретится с Каролин Возняцки, а Анастасия Потапова – с четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» Петрой Мартич.

Также свои матчи в среду проведут Виктория Азаренко, Симона Халеп, Каролина Плишкова и Даяна Ястремская.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина) Маргарита Гаспарян (Россия)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча

Каролин Возняцки (Дания) Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
3 июля, 18.30
Онлайн матча

Петра Мартич (Хорватия) Анастасия Потапова (Россия)
Дата проведения
3 июля, 20.00
Онлайн матча

Виктория Азаренко (Беларусь) Айла Томлянович (Австралия)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча

Симона Халеп (Румыния) Михаэла Бузарнеску (Румыния)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча

София Кенин (США) Даяна Ястремская (Украина)
Дата проведения
3 июля, 16.30
Онлайн матча

Мэдисон Бренгл (США) Каролина Мухова (Чехия)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча
Су-Вэй Се (Тайвань) Кирстен Флипкенс (Бельгия)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча
Мари Бузкова (Чехия) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча
Виктория Голубич (Швейцария) Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча
Хизер Уотсон (Великобритания) Анетт Контавейт (Эстония)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча
Янина Викмайер (Бельгия) Чжан Шуай (Китай)
Дата проведения
3 июля, 17.00
Онлайн матча
Мэдисон Киз (США) Полона Герцог (Словения)
Дата проведения
3 июля, 18.30
Онлайн матча
Кори Гауфф (США) Магдалена Рыбарикова (Словакия)
Дата проведения
3 июля, 18.30
Онлайн матча
Даниэль Коллинс (США) Анастасия Севастова (Латвия)
Дата проведения
3 июля, 20.00
Онлайн матча

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