Уимблдон. Гаспарян сыграет со Свитолиной, Кудерметова – с Возняцки, Потапова – с Мартич, Азаренко – с Томлянович

Во втором круге «Уимблдона» Маргарита Гаспарян сыграет с Элиной Свитолиной, Вероника Кудерметова встретится с Каролин Возняцки, а Анастасия Потапова – с четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» Петрой Мартич.

Также свои матчи в среду проведут Виктория Азаренко, Симона Халеп, Каролина Плишкова и Даяна Ястремская.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Маргарита Гаспарян (Россия) Дата проведения 3 июля, 13.00 Онлайн матча

Каролин Возняцки (Дания) – Вероника Кудерметова (Россия) Дата проведения 3 июля, 18.30 Онлайн матча

Петра Мартич (Хорватия) – Анастасия Потапова (Россия) Дата проведения 3 июля, 20.00 Онлайн матча

Виктория Азаренко (Беларусь) – Айла Томлянович (Австралия) Дата проведения 3 июля, 13.00 Онлайн матча

Симона Халеп (Румыния) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) Дата проведения 3 июля, 15.00 Онлайн матча

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Каролина Плишкова (Чехия) Дата проведения 3 июля, 15.00 Онлайн матча

София Кенин (США) – Даяна Ястремская (Украина) Дата проведения 3 июля, 16.30 Онлайн матча

Мэдисон Бренгл (США) – Каролина Мухова (Чехия) Дата проведения 3 июля, 13.00 Онлайн матча Су-Вэй Се (Тайвань) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) Дата проведения 3 июля, 13.00 Онлайн матча Мари Бузкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) Дата проведения 3 июля, 13.00 Онлайн матча Виктория Голубич (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан) Дата проведения 3 июля, 15.00 Онлайн матча Хизер Уотсон (Великобритания) – Анетт Контавейт (Эстония) Дата проведения 3 июля, 15.00 Онлайн матча Янина Викмайер (Бельгия) – Чжан Шуай (Китай) Дата проведения 3 июля, 17.00 Онлайн матча Мэдисон Киз (США) – Полона Герцог (Словения) Дата проведения 3 июля, 18.30 Онлайн матча Кори Гауфф (США) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) Дата проведения 3 июля, 18.30 Онлайн матча Даниэль Коллинс (США) – Анастасия Севастова (Латвия) Дата проведения 3 июля, 20.00 Онлайн матча

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