Хабиб: «Если Конор устроит провокации в Абу-Даби, ему будет тяжело уехать оттуда. Пусть сидит, смотрит бои»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением насчет возможных провокаций Конора Макгрегора на турнире в Абу-Даби.

«Из Абу-Даби ему будет тяжело уехать, в отличие от Бруклина. Пусть сидит, смотрит бои.

Касаемо таких «подстав», Абу-Даби — это далеко не Нью-Йорк. Я во многих местах был, и в Европе, и в Америке. Для меня самое безопасное место — это Абу-Даби и Дубай. Если Конор захочет приехать, пусть приезжает, но вот эти подставные фишки там не прокатят.

Определенно, бой с Макгрегором был самым главным в моей карьере и жизни. Это был самый громкий поединок в истории UFC. Мы побили все возможные рекорды», – сообщил Нурмагомедов.

Хабиб проведет защиту пояса 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби против американца Дастина Порье. В первой защите россиянин победил Макгрегора удушающим приемом.