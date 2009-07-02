Шарапова снялась с первого круга «Уимблдона» при счете 0:5 в третьем сете

Россиянка Мария Шарапова не доиграла первый круг «Уимблдона» против Полин Парментье и снялась при счете 6:4, 6:7, 0:5.

Перед третьим сетом чемпионка-2004 вызвала на корт врача. Во время консультации она указывала на левое запястье, а потом ей наложили тейп на предплечье.

Шарапова выиграла первый сет 6:4 и во втором вела 5:2, но упустила подачу на победу.

Россиянка проводила третий матч после травмы плеча, из-за которой не играла с конца января.

После дисквалификации Шарапова лечится больше, чем играет

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