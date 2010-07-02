Жулин – о новом показательном номере Загитовой: «Надо не копировать, а делать свое»

Российский тренер Александр Жулин высказал мнение о новом показательном номере Алины Загитовой.
«Действительно ли Глейхенгауз украл номер? Не надо копировать, надо пытаться делать свое. Хотя начало этого номера Алины мне понравилось», – сказал Жулин.
На шоу в Японии Загитова выступила с показательным номером под песню американской певицы Билли Айлиш «Bad Guy», после чего хореограф Джоджо Гомеc обвинила постановщика программы Даниила Глейхенгауза в плагиате.
Глейхенгауз позже принес извинения американке и пригласил ее в Россию.
Загитова удивила в шоу: каталась в рваных брюках, под любимую песню Медведевой. Но, похоже, ее номер – плагиат
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