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Жулин – о новом показательном номере Загитовой: «Надо не копировать, а делать свое»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Фигурное катание

Российский тренер Александр Жулин высказал мнение о новом показательном номере Алины Загитовой

«Действительно ли Глейхенгауз украл номер? Не надо копировать, надо пытаться делать свое. Хотя начало этого номера Алины мне понравилось», – сказал Жулин. 

На шоу в Японии Загитова выступила с показательным номером под песню американской певицы Билли Айлиш «Bad Guy», после чего хореограф Джоджо Гомеc обвинила постановщика программы Даниила Глейхенгауза в плагиате.

Глейхенгауз позже принес извинения американке и пригласил ее в Россию. 

Загитова удивила в шоу: каталась в рваных брюках, под любимую песню Медведевой. Но, похоже, ее номер – плагиат

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