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«Тоттенхэм» купил Ндомбеле у «Лиона» за 60+10 млн евро

Теги Лион премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы видео Тоттенхэм Танги Ндомбеле Футбол

Полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле продолжит карьеру в «Тоттенхэме».

Французский клуб объявил о продаже 22-летнего футболиста за 60 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. 

Ндомбеле подписал со «шпорами» контракт до лета 2025 года. 

Хавбек выступал за «Лион» с 2017 года. В прошедшем сезоне Лиги 1 он провел 34 матча, забил 1 гол и сделал 7 результативных передач. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Это второй трансфер «Тоттенхэма» с января 2018 года. Сегодня клуб купил 18-летнего вингера «Лидса» Джека Кларка.

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