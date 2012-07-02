«Тоттенхэм» купил Ндомбеле у «Лиона» за 60+10 млн евро

Полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле продолжит карьеру в .

Французский клуб объявил о продаже 22-летнего футболиста за 60 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

Ндомбеле подписал со «шпорами» контракт до лета 2025 года.

Хавбек выступал за с 2017 года. В прошедшем сезоне Лиги 1 он провел 34 матча, забил 1 гол и сделал 7 результативных передач. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Это второй трансфер «Тоттенхэма» с января 2018 года. Сегодня клуб купил 18-летнего вингера «Лидса» Джека Кларка.