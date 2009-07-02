🔝Зе Луиш ушел из «Спартака», Новосельцев и Цаллагов – из «Зенита», «Тоттенхэм» купил Ндомбеле. Трансферный дайджест Sports.ru📢

1. «Спартак» подтвердил переход Зе Луиша в «Порту» (видимо, за 8,5 млн евро). Зе, прощаясь с народной командой, не сдержал слез.

2. Новосельцев и Цаллагов перешли в «Сочи» из «Зенита». По этому маршруту скоро могут проследовать и другие не слишком востребованные в Петербурге футболисты.

Между тем, «Зенит» отозвал Полоза из «Ростова». Это реакция на то, что «Порту» увел у петербуржцев вингера сборной Колумбии Луиса Диаса?

А что там новая легенда Петербурга Маркизио? Говорят, он может вернуться в «Ювентус».

3. Вальверде одобрил приобретение Неймара и Гризманна. А «Барселона» отказалась продавать Дембеле «Баварии» за 70 млн евро и хочет 95 млн.

4. «Тоттенхэм» купил Ндомбеле у «Лиона» за 60+10 млн евро. Леви открыл кубышку! Сегодня же лондонцы взяли 18-летнего вингера «Лидса» Кларка – это был первый трансфер «шпор» с января 2018-го.

5. «МЮ» повысил предложение по Магуайру до 70 млн фунтов и опережает «Сити», но этого «Лестеру» мало – «лисы» ответили отказом.

К слову, «МЮ» сделает предложение «Ньюкаслу» о переходе Лонгстаффа на этой неделе. Молодой человек с девятью матчами в АПЛ оценивается в 25 миллионов фунтов.

6. «ПСЖ» объявил о переходе вингера «Севильи» Сарабии. Выкупили за 18 миллионов евро отступных. Париж взялся за ум?

7. «Валенсия» и «Лацио» интересуются Чаловым?! Есть такая версия, но источник пока не очень солидный.

8. «Арсенал» привез 18-летнего форварда Мартинелли из 4-го бразильского дивизиона. Как лондонцы откопали этого топа и почему он стоит 6 млн фунтов?

9. «Динамо» подписало контракт с Шейдаевым на 1 год. Легионер, 23 года, соглашение на сезон... Что-то тут не так.

10. «Интер» арендовал хавбека Сенси у «Сассуоло» за 5 миллионов евро с правом выкупа за 22 млн.

11. «Севилья» арендует Регилона у «Реала» без опции выкупа. Левый защитник воссоединится с Лопетеги.

12. Одной строкой: хавбек «Оренбурга» Попович перешел в «Цюрих»; полузащитник «Уфы» Пауревич уехал в «Зандхаузен» из второй Бундеслиги; экс-капитан «Анжи» Кулик будет играть за «Тамбов».

Цитаты дня:

Маркизио – болельщикам «Зенита»: «Вы согрели мое сердце и помогали двигаться вперед в непростой период моей жизни»

Федун о том, почему Промес не вернулся в «Спартак»: «Продать за 21 млн и купить обратно за 17 – какой смысл?»

Зе Луиш: «Горжусь, что играл за «Спартак». Останусь болельщиком на всю жизнь»