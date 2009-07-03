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Евробаскет-2019. Женщины. Плей-офф. Россия вышла в 1/4 финала и сыграет с Испанией

Теги результаты сборная России жен сборная Бельгии жен чемпионат Италии жен сборная Словении жен Евробаскет-2019 жен Баскетбол

Сегодня в рамках квалификационного раунда за выход в 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди женских команд Россия победила Италию. 

В четвертьфинале россиянки сыграют с Испанией.

Чемпионат Европы-2019

Женщины

Латвия-Сербия

Плей-офф

Квалификационный раунд за выход в 1/4 финала

Бельгия – Словения – 72:67 (10:20, 24:12, 19:19, 19:16)

2 июля. 19.00

Италия – Россия – 54:63 (17:17, 16:12, 12:18, 9:16)

ИТАЛИЯ: Зандаласини (24 + 5 подборов), Футо Андре (8 + 6 подборов).

РОССИЯ: Вадеева (19 + 9 подборов), Шилова (10), Виеру (9 + 9 подборов), Левченко (6), Мусина (5 + 7 подборов), Лешковцева (4), Майга, Логунова, Беглова, Федоренкова, Белякова (все – 2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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