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Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено в озере Комо на глубине 204 метра

Теги Янг Бойз высшая лига Швейцария женский футбол происшествия Сборная Швейцарии по футболу Футбол

Спасатели обнаружили тело футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили в озере Комо в Италии.

По информации Blick, труп 24-летней девушки был найден при помощи специального робота на глубине 204 метра в ходе поисковой операции. Семья Исмаили уже оповещена.

24-летняя швейцарка отдыхала с подругой на озере в конце июня. Девушки арендовали моторную лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь.

Исмаили нырнула в озеро, но не выплыла обратно. Подруга сначала подумала, что Флориана хочет ее напугать, но затем, когда девушка не вынырнула через несколько минут, запаниковала и позвонила в экстренную службу.  

Футболистка сборной Швейцарии Исмаили пропала на озере Комо. Ее ищут водолазы

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