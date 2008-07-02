Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено в озере Комо на глубине 204 метра

Спасатели обнаружили тело футболистки сборной Швейцарии и Флорианы Исмаили в озере Комо в Италии.

По информации Blick, труп 24-летней девушки был найден при помощи специального робота на глубине 204 метра в ходе поисковой операции. Семья Исмаили уже оповещена.

24-летняя швейцарка отдыхала с подругой на озере в конце июня. Девушки арендовали моторную лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь.

Исмаили нырнула в озеро, но не выплыла обратно. Подруга сначала подумала, что Флориана хочет ее напугать, но затем, когда девушка не вынырнула через несколько минут, запаниковала и позвонила в экстренную службу.

Футболистка сборной Швейцарии Исмаили пропала на озере Комо. Ее ищут водолазы