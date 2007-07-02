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НХЛ. «Вегас» не может согласовать 2-летний контракт с Гусевым. Он хочет на 2 млн долларов в год больше

Теги возможные переходы НХЛ Вегас Никита Гусев Хоккей

«Вегас» может обменять нападающего Никиту Гусева, сообщает The Athletic со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По информации издания, последние несколько недель стороны ведут переговоры о 2-летнем контракте. Однако сумма сделки не устроила хоккеиста – он хочет получать по договору на два миллиона долларов в год больше, чем предлагает клуб.

Напомним, что Гусев прибыл в расположение «Вегаса» во время плей-офф, но проводил только тренировки – он так и не сыграл ни в одном матче.

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