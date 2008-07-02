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Летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге

Теги Универсиада FISU Легкая атлетика

Комитет Международной федерации студенческого спорта (FISU) выбрал столицу летней Универсиады 2023 года. 

Турнир состоится в Екатеринбурге. 

Российский город был единственным претендентом на проведение мероприятия.

В программу Универсиады входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Планируется разыграть 244 комплекта медалей.

Летняя Универсиада 2013 года проводилась в Казани, зимняя Универсиада-2019 – в Красноярске. 

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