Летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге

Комитет Международной федерации студенческого спорта (FISU) выбрал столицу летней Универсиады 2023 года.
Турнир состоится в Екатеринбурге.
Российский город был единственным претендентом на проведение мероприятия.
В программу Универсиады входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Планируется разыграть 244 комплекта медалей.
Летняя Универсиада 2013 года проводилась в Казани, зимняя Универсиада-2019 – в Красноярске.