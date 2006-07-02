«Спартак» подтвердил, что Зе Луиш переходит в «Порту»

Нападающий Зе Луиш покидает .

Московский клуб подтвердил информацию об уходе африканского футболиста. Зе Луиш продолжит карьеру в . Сегодня он попрощался с командой и не сдержал слез.

Соглашение вступит в силу после того, как футболист пройдет медобследование для португальского клуба. Ранее сообщалось, что получит 8,5 млн евро.

28-летний Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года. В составе московской команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.

Зе Луиш попрощался со «Спартаком» и не сдержал слез. Он уходит в «Порту» за 8,5 млн евро