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«Спартак» подтвердил, что Зе Луиш переходит в «Порту»

Теги Спартак высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия трансферы Зе Луиш Футбол

Нападающий Зе Луиш покидает «Спартак».

Московский клуб подтвердил информацию об уходе африканского футболиста. Зе Луиш продолжит карьеру в «Порту». Сегодня он попрощался с командой и не сдержал слез.

Соглашение вступит в силу после того, как футболист пройдет медобследование для португальского клуба. Ранее сообщалось, что «Спартак» получит 8,5 млн евро.

28-летний Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года. В составе московской команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.

Зе Луиш попрощался со «Спартаком» и не сдержал слез. Он уходит в «Порту» за 8,5 млн евро

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