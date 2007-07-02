Парментье об отказе Шараповой: «Сниматься при счете 0:5 не очень красиво, но я ничего другого и не ожидала»

Француженка Полин Парментье прокомментировала то, что снялась с их матча на «Уимблдоне» при счете 0:5 в третьем сете.

«Сниматься при счете 0:5 не очень красиво, но я ничего другого и не ожидала. Она могла сняться и раньше, потому что ей очевидно было больно. А при счете 0:5 я как будто уже победила».

Также француженка прокомментировала то, что после матча танцевала.

«Я танцевала, потому что сказала тренеру, что покажу лунную походку, если выиграю».

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