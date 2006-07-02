Шарапова о травме: «Никто мне пока не смог сказать, в чем ее причина»

Россиянка Мария Шарапова, не доигравшая первый круг «Уимблдона» против Полин Парментье, рассказала, что причиной стало воспаление сухожилия в левом предплечье, которое уже беспокоило ее раньше.

«Это непростая травма. Никто мне пока не смог сказать, в чем ее настоящая причина».

Также Шарапова ответила на вопрос, что после такого матча происходит у нее в голове: хочет ли она что-то сказать или хочет уйти и больше никогда не разговаривать с журналистами.

«Я не хочу уходить. У всех здесь своя работа. У вас тоже работа. Конечно, я снялась в середине матча. Я редко это делаю. Давно не давала пресс-конференций на турнире «Большого шлема». Я хочу это делать.

Я все равно горжусь, что я тут. Это не легкий выход. Легким выходом было бы заняться чем-нибудь другим, потому что я создала для себя такие возможности. А я никогда не хожу по легком пути. Я всегда работаю, посвящаю всю себя. Да, сейчас тяжело, но я люблю свое дело.

Прошло 30-40 минут с окончания матча. Я была у врача, сделала снимок. Это не очень весело. Даже команду еще не видела. Но это часть работы».

Журналисты сообщают, что на пресс-конференции у Шараповой в глазах стояли слезы.

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