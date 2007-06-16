Украина выиграла молодежный ЧМ, Аргентина уступила Колумбии, новый контракт Емельяненко и другие новости утра

1. Сборная Украины впервые в истории выиграла молодежный чемпионат мира. В финале украинцы победили команду Южной Кореи. Раньше они не проходили дальше 1/8 финала.

Лучшим вратарем турнира стал голкипер «Реала» Андрей Лунин, лучшим игроком – южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин. Норвежец Холанд, забивший 9 голов в одном матче, остался лучшим бомбардиром чемпионата.

2. Кубок Америки. Сборная Аргентины начала турнир с поражения от Колумбии – 0:2.

3. Поль Погба хочет перейти в «Реал», но «МЮ» не собирается его продавать. Француз может устроить бойкот.

4. У фигуристки Евгении Медведевой новый показательный номер на песню японской певицы. Его поставил Стефан Ламбьель.

5. Федор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator. Он рассчитан на три боя, первый – в Японии в конце года.

6. Нападающий Мауро Икарди может расторгнуть контракт из-за моббинга. Можно не гуглить – все есть в новости.

7. Мужская сборная России по волейболу победила команду Канады (3-1) в матче третьей недели Лиги наций.

8. Трансферы. «Барселона» собирается купить Геррейру, «Боруссия» просит более 25 млн евро. Кейлор Навас может остаться в «Реале», у него нет предложений. «Атлетико» заплатит «Реалу» 40 млн евро за хавбека Льоренте. Трансфер Хуммельса в дортмундскую «Боруссию» оценивается в 30 млн евро. «Реал» готов продать Васкеса и отпустить Браима в аренду.

9. Дочь Этери Тутберидзе будет тренироваться у Игоря Шпильбанда в США

10. РПЛ. «Спартак» заключил контракт с форвардом «Ромы» Понсе, пишет Sport24. «Локомотив» рассматривает Крицюка и Левашова в качестве замены Гильерме. Нападающий Дмитрий Полоз может перейти из «Зенита» в «Ростов».

11. Хоккей. «Локомотив» объявил о контракте со Свитовым. «Лос-Анджелес» выкупил контракт Фанюфа.

12. Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Хертогенбоше проиграла Элисон Риск на решающем тай-брейке. При этом в третьем сете россиянка дважды подавала на победу.

13. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выдвинул свою кандидатуру в депутаты Московской городской думы.

14. В галерее «Спартака» с медосмотра нет снимков с Денисом Глушаковым. Капитан не попал ни на одно из 64 фото.

15. «Новый Орлеан» договорился об обмене центрового Энтони Дэвиса в «Лейкерс».



Цитаты дня.



Марио Кемпес: «Месси не обязательно выигрывать ЧМ, чтоб быть равным Марадоне».

Олег Романцев: «Спартаку» надо взять минимум четырех игрочищ, если мы хотим быть чемпионами».

Заместитель гендиректора РУСАДА: «Была уверена, что мне ничего не угрожает. Но после дела Голунова начала задумываться».

Денис Глушаков: «Не знаю, буду в «Спартаке» или нет, но я всегда бился за команду и коллектив».