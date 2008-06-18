«Рома»: «У Тотти далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе»

«Рома» выступила с официальным заявлением относительно ухода из клуба.

«Клуб крайне разочарован тем, что Франческо Тотти объявил, что решил покинуть клуб и отказаться от поста технического директора «Ромы». Мы предложили ему эту роль после ухода Мончи и ждали его ответа.

Мы полагали, что роль, предложенная Франческо, – одна из самых серьезных в клубе, требует, очевидно, полной самоотдачи и приверженности, что и ожидается от всех топ-менеджеров клуба.

Мы были готовы проявить терпение в случае с Франческо и помочь ему перейти из статуса великого футболиста в статус великого управленца. Чтобы это продемонстрировать, ему и предложили должность технического директора. Как мы полагали, в этой роли он смог бы вырасти, а мы бы поддержали его.

Хотя мы понимаем, как ему, должно быть, тяжело принять решение покинуть «Рому» после 30 лет, мы считаем, что его у него причудливое и далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе.

Что касается неоднократных упоминаний о возможном возвращении с новым владельцем, с учетом информации о заинтересованных сторонах, собранной им в СМИ по всему миру, мы надеемся, что это не неуместное предвкушение попытки захвата клуба. Этот сценарий был бы очень чувствительным для клуба.

Группа инвесторов не намерена выставлять «Рому» на продажу ни сейчас, ни в будущем. Мы желаем Франческо только удачи в том, что он решит делать дальше», – говорится в заявлении.

«Из «Ромы» выжили римлян, американцы отодвинули нас». Тотти очень зол, он объявил об уходе из клуба