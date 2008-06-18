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Радамель Фалькао: «Если Аргентина проигрывает – виноват Месси. Но такую цену платит лучший игрок мира»

Теги Монако Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Радамель Фалькао Футбол

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао вступился за капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после очного матча команд на Кубке Америки (2:0 в пользу колумбийцев).

«Если Месси забивает, обязательно скажут: «Почему он не забил два гола». Если он делает голевую передачу, обязательно скажут: «Почему он не сделал больше голевых передач».

Если он хорошо играет, обязательно скажут, что просто защитники слабые. Если он забьет со штрафного, скажут, что просто стенку неправильно выставили. Если Аргентина проигрывает – виноват Месси.

Но такую цену платишь за то, что ты лучший игрок мира», – сказал Фалькао.

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