Даниил Медведев: «Когда мне было 10, я ненавидел Федерера»

13-я ракетка мира Даниил Медведев, в Лондоне прервавший пятиматчевую проигрышную серию, обыграв Фернандо Вердаско, прокомментировал слова Стефаноса Циципаса о том, что господство Большой тройки – это скучно.

«Когда мне было десять, я ненавидел Роджера. Я уже не мог смотреть, как он побеждает. Я с первых кругов болел за его соперников – так мне хотелось, чтобы выиграл кто-то другой. Поэтому же я болел против футбольной «Барселоны», когда она выигрывала все подряд. Сейчас мне все равно, кто выигрывает «Ролан Гаррос»: Надаль, Роджер или Новак. Сейчас меня просто расстраивает, что я сам проиграл в первом круге».

Во втором круге лондонского турнира 23-летний Медведев сыграет с победителем встречи Джея Кларка (WC) и Люки Пуя.

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