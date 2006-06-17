Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»

Президент Нассер Аль-Хелайфи высказался о ситуации с форвардом Неймаром.

«Я хочу видеть в команде игроков, которые готовы выкладываться на максимум, защищать честь этой футболки и поддерживать проект этого клуба.

С теми, кто не хочет делать этого или же не понимает этого, мы встречаемся и общаемся. Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту.

Никто не заставлял подписывать контракт. Никто не вынуждал его делать это. Он пришел в с полным пониманием причин, ради которых он это делает», – сказал аль-Хелайфи.

Ранее сообщалось, что готов продать 27-летнего бразильца, который летом 2017 года был куплен у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Официально худший год в карьере Неймара: теперь он пропустит Кубок Америки из-за травмы