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Елизавета Туктамышева: «Надеюсь, в конце карьеры обо мне можно будет написать книгу или снять фильм»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, почему выбрала номер с раздеванием под Toxic, подвела итоги сезона и рассказала о своих целях.

– Если изредка делать оригинальные и яркие показательные номера, то фигурное катание будет еще более популярным. Иногда людям хочется чего-то экстравагантного, и в этом нет ничего плохого.

В любом случае фигурное катание всегда было и будет воплощением изящества и красоты, но на показательных выступлениях иногда хочется подурачиться.

Конечно, мы будем делать что-то новое, но я не исключаю, что на шоу продолжим вспоминать и катать Toxic. Этот номер наделал много шума, он многим нравится, и окончательно от него отказываться я не буду.

Этот сезон получился хорошим, и я вдруг поняла, что не прочла ни одной мотивационной книги – это значит, что все идет как надо.

У вас никогда не было мысли, что именно вы можете изменить фигурное катание?

– Я думала об этом и очень хочу достичь этого победами, запоминающимися программами, вдохновляющими историями.

Для меня важно провести яркую спортивную жизнь. И даже если что-то не получается, всегда можно вновь взлететь и доказать всем, что нет ничего невозможного.

Очень надеюсь, что в конце карьеры обо мне можно будет написать большую красивую книгу или снять фильм. И это будет здорово, – сказала Туктамышева.

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