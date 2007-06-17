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Аудиторы нашли признаки коррупции в аренде земли «Стадионом «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес происшествия Открытие Арена Андрей Федун Футбол

Счетная палата нашла признаки коррупции и причинения ущерба России в договорах компании «Стадион «Спартак» по аренде бывшего Тушинского аэродрома. 

ООО «Стадион «Спартак» и ООО «Ви Холдинг Девелопмент» (структура Vi Holding) арендовали земельные участки общей площадью 224 гектаров на месте бывшего аэродрома «Тушино» на северо-западе Москвы, где возводят два комплекса жилой и коммерческой недвижимости – «Город на реке «Тушино-2018» и «Тушино».

По данным Счетной палаты, по условиям договоров, заключенных в 2017-2018 годах, арендная плата составляет 0,15-0,42% от кадастровой стоимости земельных участков, а по установленным правилам должна применяться ставка в размере 2%. 

Госаудитор по итогам проверки выступил с предложением направить представления в Росимущество и его территориальное управление по Москве, а также обращение в Генпрокуратуру.

Генеральным директором «Стадион «Спартак» является брат Леонида Федуна Андрей Федун. На балансе организации находится стадион «Открытие Арена».

Пресс-служба «Ви Холдинг Девелопмент» сообщила, что компания не согласна с подсчетами аудиторов и не находит признаков коррупции и причинения ущерба. 

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