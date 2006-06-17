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Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2018/19

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия рейтинги болельщики Далер Кузяев Сердар Азмун Себастьян Дриусси Вильмар Барриос Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19

По итогам голосования болельщиков клуба, 30-летний форвард набрал 56,59% голосов, опередив Себастьяна Дриусси (18,72%), Сердара Азмуна (15,17%), Вильмара Барриоса (5,65%) и Далера Кузяева (3,88%).

В прошедшем сезоне Артем Дзюба провел за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

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