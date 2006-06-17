Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2018/19

Нападающий Артем Дзюба признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19

По итогам голосования болельщиков клуба, 30-летний форвард набрал 56,59% голосов, опередив (18,72%), Сердара Азмуна (15,17%), Вильмара Барриоса (5,65%) и Далера Кузяева (3,88%).

В прошедшем сезоне провел за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.