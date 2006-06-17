Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2018/19

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19
По итогам голосования болельщиков клуба, 30-летний форвард набрал 56,59% голосов, опередив Себастьяна Дриусси (18,72%), Сердара Азмуна (15,17%), Вильмара Барриоса (5,65%) и Далера Кузяева (3,88%).
В прошедшем сезоне Артем Дзюба провел за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
Артем Дзюба — «G-Drive. Лучший игрок» сезона! 🔝— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) June 17, 2019
Подробности и статистика: https://t.co/t6deXWHOZm pic.twitter.com/xYToMcK1uu