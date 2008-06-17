Дочернее предприятие «Норникеля» купило 40 процентов акций «Йокерита»

Финское дочернее предприятие «Норникеля» стало акционером «Йокерита», сообщает официальный сайт клуба.

Компания «Норникель Харьявалта Ою» приобрела 40 процентов акций.

Остальной пакет принадлежит президенту «Йокерита» Яри Курри.

Предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с клубом еще в январе 2018 года. Ранее сообщалось, что оно переводило команде крупные суммы денег в 2018 и 2019 годах.

«Мы очень рады, что крупная финская компания хочет активно поддерживать нас в ближайшие годы. Мы планируем развивать сотрудничество с финскими партнерами, а также стремимся найти новых партнеров, которые хотят поддержать развитие «Йокерита», – сказал Курри.

Ранее Курри заявлял, что сообщения о партнерстве с «Норникелем» являются спекуляциями.