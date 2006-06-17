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Жозеп Бартомеу: «Барселона» не ведет переговоров с Гризманном»

Теги Барселона Ла Лига Жозеп Бартомеу Антуан Гризманн Футбол

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу опроверг информацию о возможном трансфере нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Мы всегда говорили, что не ведем с ним переговоров. Нам нечего объявить. Посмотрим, что будет происходить на рынке в ближайшее время.

Мы демонстрируем размеренное и безопасное управление клубом. Впереди июнь, июль и август. Мы выполняем свою стратегию. Мы также следим за игроками в «Барселоне Б». У некоторых футболистов будет возможность попасть в основную команду», – сказал Бартомеу. 

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