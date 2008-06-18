🙏«Барса» ждет извинений от Неймара, сага Погба, Тотти ушел из «Ромы», Бухаров – из «Рубина». Трансферный дайджест Sports.ru

1. «Реал» рассчитывает оформить трансфер Погба до 1 июля, а Сульшер считает француза ключевым игроком «МЮ» на ближайший сезон. Еще «ПСЖ» нарисовался на горизонте и уже опережает «Мадрид» в борьбе за Поля. Этой саге не будет конца.

2. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу говорит, что клуб не ведет переговоров с Гризманном. А что Неймар? От бразильца ждут публичных извинений, и тогда каталонцы готовы его вернуть. В Париже тоже как-то жестоки к парню. Президент «ПСЖ» заявил: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт».

3. Антон Лисин стал директором «Спартака» по связям с общественностью. Тут прибыло, а убыть могут два игрока основного состава: «Порту» сделает новое предложение по Зе Луишу, а «Лион» интересуется Айртоном.

4. Коутиньо не хочет переходить в «МЮ» из уважения к «Ливерпулю». Благородно. Манкунианцы не тратят времени даром – сделали запрос о трансфере Хамеса, «Реал» просит 55 млн евро. «Манчестер Юнайтед» также пытается дожать сделку с участием Уан-Биссаки, но и второе предложение (35+15 млн фунтов) не устроило «Кристал Пэлас».

5. Бухаров ушел из «Рубина». Второй заход в Казани у Александра вышел так себе: 1 голевой пас за 22 матча.

6. Феликс вроде бы прилетел в Мадрид для завершения перехода в «Атлетико». Но «Бенфика» заявила, что не ведет переговоры и назвала «абсурдной» информацию о компенсации – 30% от суммы трансфера – агенту Мендешу. Португальцы настаивают на выплате отступных за 19-летнего вундеркинда – это 120 миллионов евро. Если слух правдив, то Мендешу перепадут 36 млн. Как тебе такое, Мино Райола?

7. «Челси» предложит Лэмпарду трехлетний контракт. И лондонцы отказались продать Виллиана «Барселоне» и «Атлетико» за 35 млн фунтов. Но зачем испанским грандам бразилец, которому скоро 31 год?

8. В Мадриде неспокойно. Себальос сказал Зидану, что не хочет с ним работать в «Реале», когда тренер в личной беседе сообщил испанцу, что не рассчитывает на него.

9. А в Риме прямо штормит. Тотти объявил об уходе из «Ромы» после 27 лет в клубе: «Из «Ромы» выжили римлян, американцы отодвинули нас». Официальные медиа «Ромы» не транслировали огненную прощальную пресс-конференцию символа клуба.

10. Мы любим трансферные слухи, а вот агент Бэйла – нет. Он назвал «хренью» домыслы о переходе Гарета в «Баварию».

11. «Лион» требует у «Тоттенхэма» 63 млн фунтов за Ндомбеле. Нормально. Парень – топ!

12. «Арсенал» согласовал контракт с защитником «Сент-Этьена» Салиба. Венгера давно нет в Лондоне, но юные французы там не переводятся.

13. «Байер» подписал защитника «Аякса» Синкгравена, уплатив чуть менее 5 млн евро. Взяли самого не раскрученного игрока из Амстердама?