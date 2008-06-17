33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил. В списке биатлонисты, легкоатлеты и велогонщики

Российское антидопинговое агентство ( ) сообщило, что отдел расследования выявил многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил спортсменами Республики Чувашия.

Сообщается, что было опрошено более 140 человек. Выявлено более 60 случаев возможного нарушения правил спортсменами и персоналом, речь идет об использовании запрещенного метода.

РУСАДА планирует открыть дела в отношении 33 спортсменов из 10-ти видов спорта: легкая атлетика (17), велоспорт (5), самбо (3), биатлон (2), лыжные гонки (1), спортивная гимнастика (1), вольная борьба (1), бокс (1), спорт глухих и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (по 1).

Нашей атлетике в 10-й раз продлили бан. Допинг-свита до сих пор в деле, а боссы под подозрением