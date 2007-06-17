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В допинговом скандале в Чувашии замешаны несовершеннолетние спортсмены

Теги допинг сборная России сборная России жен РУСАДА Маргарита Пахноцкая Легкая атлетика

Замдиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что в числе нарушителей антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Чувашии оказались несовершеннолетние спортсмены. 

Ранее отдел расследований РУСАДА сообщил, что в период с июня 2017 по июнь 2019 года провел серию мероприятий в училище, название которого не уточнялось.

Было опрошено более 140 человек и выявлено более 60 случаев возможного нарушения правил спортсменами и персоналом.

В отношении 33 человек из 10 видов спорта планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил. 

«Не менее трети спортсменов из более чем 60 на момент выявления факта использования запрещенного метода были несовершеннолетними.

В общем числе нарушителей спортсмены различного уровня, в том числе несколько членов сборной команды России, спортсмены сборной команды Чувашии по различным видам спорта», – сказала Пахноцкая. 

По ее словам, в училище использовались различные препараты, применяющиеся при запрещенных методах подготовки спортсменов, в том числе реамберин, который оказывает положительный эффект на аэробные процессы в клетке, аминоплазмаль, субстратно обеспечивающий синтез белка, физраствор и раствор глюкозы. 

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