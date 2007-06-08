Азар перешел в «Реал», Вондроушова и Барти в финале «Ролан Гаррос», «Торонто» в шаге от чемпионства в НБА и другие новости утра

1. Полузащитник «Челси» Эден Азар перешел в «Реал» и написал трогательное прощальное письмо. Его трансфер оценивается в 130 миллионов фунтов с бонусами – это рекорд для мадридцев.

2. Ролан Гаррос. 19-летняя Маркета Вондроушова и 23-летняя Эшли Барти вышли в финал. В мужских полуфиналах Рафаэль Надаль выбил Роджера Федерера, а матч Новака Джоковича с финалистом-2018 Домиником Тимом остановили в третьем сете из-за дождя и доиграют сегодня.

3. В квалификации Евро-2020 Украина разнесла Сербию, забив 5 безответных мячей, а Испания разгромила Фареры. Все результаты – здесь.

4. В финале плей-офф НБА «Торонто» вновь обыграл «Голден Стэйт» и повел в серии 3-1. Канадский клуб в шаге от титула – на зависть хоккейным «Лифс».

5. «Спартак» продлил контракт с защитником Андреем Ещенко.

6. Японский фигурист Шома Уно будет тренироваться в группе Тутберидзе на летних сборах.

7. Легендарный Александр Елагин будет комментировать АПЛ на Okko.

8. Мужская сборная России по волейболу победила Португалию (3-0) в рамках второй недели Лиги наций.

Капитан сборной Польши по волейболу дисквалифицирован за оскорбление иранцев. Он заявил, что такой нации для него не существует.

9. Трансферы. «МЮ» объявил о переходе вингера «Суонси» Джеймса. «Реал» подпишет Ферлана Менди за 55 млн евро на следующей неделе. «Ман Сити» предложил Канселу 5-летний контракт на 25 млн евро. Бывший форвард «Ман Сити» Бони может перейти в чемпионат России. «Зенит» хочет расторгнуть контракт с Маркизио, выплатив ему 1,5 млн евро, а также продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера.

10. КДК отстранил от футбола директора «Урожая» Дмитрия Градиленко, тренера Хазрета Дышекова и трех игроков «Черноморца» по итогам подозрительного матча с «Чайкой».

11. Во 2-м матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА дома обыграл «Химки» и повел 2-0.

12. В четвертьфиналах молодежного ЧМ по футболу сборная Колумбии уступила Украине (0:1), а Италия обыграла Мали (4:2).

13. Криштиану Роналду – самый дорогой игрок серии А в рейтинге Transfermarkt, но его стоимость упала до 90 млн евро.

14. «Реал» представил игровую форму на сезон-19/20 – с золотым нанесением. В презентации участвовали Бэйл и Навас. «Ливерпуль» показал вторую форму.

Цитаты дня.

Тренер Сан-Марино о матче с Россией: «Мы будем мангустом, который сражается с королевской коброй».

Садьо Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак». Я мечтал играть в лучших лигах и сказал «нет».

Полина Шелепень: «Медведева, не обладая особыми данными, за счет работы поднялась на высочайший уровень. Видимо, у Тутберидзе есть чуйка».