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«СЭ»: «Зенит» хочет расторгнуть контракт с Маркизио, выплатив ему 1,5 млн евро

Теги Зенит Клаудио Маркизио премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» хочет избавиться от полузащитника Клаудио Маркизио.

По информации «Спорт-Экспресса», петербуржцы хотят расторгнуть с итальянцем контракт, который действует до лета 2020 года.

«Зенит» намерен предложить Маркизио компенсацию в размере 1,5 миллиона евро – это половина годовой зарплаты.

Всего же Маркизио может заработать в «Зените» 13 миллионов евро за два года с учетом подписного бонуса.

Сейчас игрок восстанавливается от травмы. Его статистику можно изучить здесь.

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