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Полуфинал «Ролан Гаррос» Федерер – Надаль начнется в 13:50 по Москве

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос результаты ATP Доминик Тим Теннис

В полуфинале «Ролан Гаррос» в 39-й раз встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, у которых на двоих 37 титулов «Большого шлема» (12 – «Ролан Гаррос»). Начало матча – 13:50 по Москве.

Во втором полуфинале чемпион-2016 Новак Джокович сыграет с финалистом-2018 Домиником Тимом.

Сетка турнира здесь.

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Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Роджер Федерер (Швейцария) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
7 июня, 13.50
Онлайн матча

Новак Джокович (Сербия) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
7 июня, 15.50
Онлайн матча

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