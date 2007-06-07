Полуфинал «Ролан Гаррос» Федерер – Надаль начнется в 13:50 по Москве

В полуфинале «Ролан Гаррос» в 39-й раз встретятся Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, у которых на двоих 37 титулов «Большого шлема» (12 – «Ролан Гаррос»). Начало матча – 13:50 по Москве.
Во втором полуфинале чемпион-2016 Новак Джокович сыграет с финалистом-2018 Домиником Тимом.
Сетка турнира здесь.
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
- Дата проведения
- 7 июня, 13.50
- Дата проведения
- 7 июня, 15.50