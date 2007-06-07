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Бывший форвард «Ман Сити» Бони может перейти в чемпионат России

Теги Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Сток Сити Суонси Вилфрид Бони Р-Спорт Футбол

Нападающий Вилфрид Бони может продолжить карьеру в чемпионате России.

«Вилфрид сейчас находится на тренировочных сборах вместе со сборной Кот-д’Ивуара, которая готовится к Кубку африканских наций.

Его контракт со «Суонси» истек, так что мы занимаемся поиском новой команды.

Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах.

Вполне вероятно, Вилфрид продолжит карьеру в российском чемпионате. Это было бы интересно», – сообщил представитель агентства Evol Sport, которые занимаются делами футболиста.

В этом сезоне 30-летний игрок выступал за «Суонси». Затем перешел на правах аренды в катарский «Аль-Араби», где в семи матчах забил пять мячей.

В чемпионате Англии Бони также играл за «Манчестер Сити» и «Сток Сити».

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