Бывший форвард «Ман Сити» Бони может перейти в чемпионат России

Нападающий Вилфрид Бони может продолжить карьеру в чемпионате России.

«Вилфрид сейчас находится на тренировочных сборах вместе со сборной Кот-д’Ивуара, которая готовится к Кубку африканских наций.

Его контракт со истек, так что мы занимаемся поиском новой команды.

Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах.

Вполне вероятно, Вилфрид продолжит карьеру в российском чемпионате. Это было бы интересно», – сообщил представитель агентства Evol Sport, которые занимаются делами футболиста.

В этом сезоне 30-летний игрок выступал за «Суонси». Затем перешел на правах аренды в катарский «Аль-Араби», где в семи матчах забил пять мячей.

В чемпионате Англии Бони также играл за «Манчестер Сити» и «Сток Сити».