Бывший форвард «Ман Сити» Бони может перейти в чемпионат России

Нападающий Вилфрид Бони может продолжить карьеру в чемпионате России.
«Вилфрид сейчас находится на тренировочных сборах вместе со сборной Кот-д’Ивуара, которая готовится к Кубку африканских наций.
Его контракт со «Суонси» истек, так что мы занимаемся поиском новой команды.
Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах.
Вполне вероятно, Вилфрид продолжит карьеру в российском чемпионате. Это было бы интересно», – сообщил представитель агентства Evol Sport, которые занимаются делами футболиста.
В этом сезоне 30-летний игрок выступал за «Суонси». Затем перешел на правах аренды в катарский «Аль-Араби», где в семи матчах забил пять мячей.
В чемпионате Англии Бони также играл за «Манчестер Сити» и «Сток Сити».