Лига наций. Россия взяла первый сет в матче с Португалией

Мужская сборная России играет со сборной Португалии в Лиге наций.

Лига наций

Мужчины

2-я неделя

Уфа, Россия

Россия – Португалия – 1-0 (25:19, 6:6, идет второй сет)

Италия – США – 3-1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23)

Токио, Япония

Бразилия – Иран – 3-2 (23:25, 25:16, 21:25, 33:31, 15:10)

Япония – Аргентина – 3-0 (25:16, 25:16, 33:31)

Нинбо, Китай

Франция – Польша – 3-1 (28:26, 25:23, 24:26, 25:20)

Китай – Болгария – 3-0 (26:24, 25:20, 25:17)

Оттава, Канада

Германия – Сербия – 23.40

Канада – Австралия – 2.40 (8 июня)

Турнирное положение: Франция – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Бразилия – 4-0 (10), Иран – 3-1 (10), Италия – 3-1 (9), Аргентина – 2-1 (6), Канада – 2-1 (6), Россия – 2-1 (5), Польша – 2-2 (5), США – 1-2 (4), Китай – 1-3 (4), Япония – 3-2 (4), Болгария – 1-2 (3), Португалия – 1-2 (3), Германия – 1-2 (2), Сербия – 0-3 (1), Австралия – 0-3 (1)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».