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Уно будет тренироваться в группе Тутберидзе на летних сборах

Теги фото сборная Японии мужское катание Этери Тутберидзе Шома Уно Михоко Хигути Фигурное катание

Российский тренер Этери Тутберидзе сообщила, что поработает с японским фигуристом Шомой Уно во время летних сборов.

«Шома Уно присоединится к нам во время летнего сбора #шомауно #летнийлагерь #новогорск», – написала Тутберидзе.

На этой неделе серебряный призер Пхенчхана-2018 сообщил, что прекратил работу со своим наставником Михоко Хигути и будет тренироваться за границей.

Журналист Japan Times и ведущий подкаста Ice Time Джэк Галлахер предположил, что Уно может продолжить спортивную карьеру в группе Тутберидзе.

Шома Уно у Тутберидзе – есть ли в таком переходе смысл?

 
 
 
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Shoma Uno will join us for summer camp. 🇯🇵 #шомауно #летнийлагерь #новогорск

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

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