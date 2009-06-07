Уно будет тренироваться в группе Тутберидзе на летних сборах

Российский тренер сообщила, что поработает с японским фигуристом Шомой Уно во время летних сборов.

присоединится к нам во время летнего сбора #шомауно #летнийлагерь #новогорск», – написала Тутберидзе.

На этой неделе серебряный призер Пхенчхана-2018 сообщил, что прекратил работу со своим наставником и будет тренироваться за границей.

Журналист Japan Times и ведущий подкаста Ice Time Джэк Галлахер предположил, что Уно может продолжить спортивную карьеру в группе Тутберидзе.

Шома Уно у Тутберидзе – есть ли в таком переходе смысл?