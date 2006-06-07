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ESPN: «Реал» подпишет Ферлана Менди за 55 млн евро на следующей неделе

Теги Лион Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Ферлан Менди Футбол

«Реал» близок к покупке защитника «Лиона» Ферлана Менди.

Мадридский клуб подпишет 23-летнего игрока на следующей неделе примерно за 55 миллионов евро, сообщает ESPN. 

После того как сумма сделки была согласована, Менди прошел предварительное медобследование персоналом «Реала» в Париже.

По данным источника, сообщения о том, что у игрока обнаружена проблема с бедром, которая может поставить под угрозу трансфер, не соответствуют действительности.  

Француз находится в расположении национальной команды, после матчей сборных он сможет пройти полное медицинское обследование.

Окончательные детали перехода в «Реал» будут улажены в среду.

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