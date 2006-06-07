ESPN: «Реал» подпишет Ферлана Менди за 55 млн евро на следующей неделе

близок к покупке защитника «Лиона» Ферлана Менди.

Мадридский клуб подпишет 23-летнего игрока на следующей неделе примерно за 55 миллионов евро, сообщает ESPN.

После того как сумма сделки была согласована, Менди прошел предварительное медобследование персоналом «Реала» в Париже.

По данным источника, сообщения о том, что у игрока обнаружена проблема с бедром, которая может поставить под угрозу трансфер, не соответствуют действительности.

Француз находится в расположении национальной команды, после матчей сборных он сможет пройти полное медицинское обследование.

Окончательные детали перехода в «Реал» будут улажены в среду.