Садьо Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак». Я мечтал играть в лучших лигах и сказал «нет»

Полузащитник Садьо Мане рассказал, что в период выступления за «Ред Булл Зальцбург» его хотел подписать московский «Спартак».

– Ты перешел в «Саутгемптон», чтобы обратить внимание крупных английских клубов?

– На самом деле, все гораздо сложнее (улыбается). Ну, я расскажу тебе правду. «Саутгемптон» – очень хороший клуб, но я не хотел переходить туда (смеется). Это было действительно сложно. Тогда я сменил агента, в то время мой нынешний агент Бьорн Беземер был молодым, ему было 29-30 лет (смеется). Бьорн многое сделал для меня. До того как я его узнал, он жил в маленькой квартире, сегодня обитает на вилле (смеется).

А если серьезно, он боролся, чтобы вытащить меня из «Зальцбурга», потому что клуб не хотел уступать мне. Я стремился перейти в , особенно потому, что Юрген Клопп хотел меня подписать. Но уже договорился с московским «Спартаком». Клуб хотел продать меня в Россию, чтобы получить больше денег.

«Дортмунд» был готов заплатить 12 миллионов евро за трансфер, но «Зальцбург» хотел большего. Я сказал «нет». Я мечтал играть в лучших лигах. После этой истории начались проблемы между мной и клубом. Я пропустил матч, а они вылетели из Лиги чемпионов. Потом начались разговоры, что это моя вина.

«Зальцбург» крепко стоял на своей позиции, говоря «нет «Дортмунду», а я продолжал говорить «нет» Москве. И потом появился вариант с «Саутгемптоном»! У меня не было выбора, поэтому я отправился туда (смеется).

Я больше не мог оставаться в «Зальцбурге» и не мог поехать в «Дортмунд» или Москву. Вот так я оказался в «Саутгемптоне», – сказал Мане.

«Вся наша еда – один сплошной рис». В этой деревне вырос Садьо Мане