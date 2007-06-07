Капитан сборной Польши по волейболу дисквалифицирован за оскорбление иранцев. Он заявил, что такой нации для него не существует

Капитан сборной Польши по волейболу Михал Кубяк дисквалифицирован на 6 игр за оскорбительные высказывания об иранцах.

Дисциплинарный комитет Польского волейбольного союза (PZPS) признал Кубяка виновным в дисциплинарном нарушении.

«Во время интервью в программе «Prawda Siatki», которое было опубликовано 26 мая 2019 года, он использовал термины, несовместимые с правилами хорошего тона и принципами социального общения», – говорится в сообщении Дисциплинарного комитета PZPS.

«Они всегда оскорбляют нас на поле и не уважают, а притворяются невинными. Иранцы считают себя великими и лучшими, а нас – худшими. Но я считаю, что они злые и проклятые люди.

Я потерял уважение к народу Ирана. Для меня не существует такой нации, хотя они гордо называют себя персами, а не арабами. А на самом деле они просто лещи. Иногда нам приходится играть с ними, но для меня они не существуют», – цитирует Кубяка Sport.pl

«Категорически подчеркиваю, что слова, которые прозвучали из моих уст, относились только к тем людям, с которыми я лично сталкивался – волейболистам и шовинистически настроенным болельщикам», – уточнил капитан сборной Польши.

Польская федерация выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и подчеркнула, что Польский волейбольный союз категорически против расизма, личных оскорблений и ксенофобного поведения.