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Капитан сборной Польши по волейболу дисквалифицирован за оскорбление иранцев. Он заявил, что такой нации для него не существует

Теги сборная Польши сборная Ирана Федерация волейбола Польши Михал Кубяк Волейбол

Капитан сборной Польши по волейболу Михал Кубяк дисквалифицирован на 6 игр за оскорбительные высказывания об иранцах.

Дисциплинарный комитет Польского волейбольного союза (PZPS) признал Кубяка виновным в дисциплинарном нарушении.

«Во время интервью в программе «Prawda Siatki», которое было опубликовано 26 мая 2019 года, он использовал термины, несовместимые с правилами хорошего тона и принципами социального общения», – говорится в сообщении Дисциплинарного комитета PZPS.

«Они всегда оскорбляют нас на поле и не уважают, а притворяются невинными. Иранцы считают себя великими и лучшими, а нас – худшими. Но я считаю, что они злые и проклятые люди.

Я потерял уважение к народу Ирана. Для меня не существует такой нации, хотя они гордо называют себя персами, а не арабами. А на самом деле они просто лещи. Иногда нам приходится играть с ними, но для меня они не существуют», – цитирует Кубяка Sport.pl

«Категорически подчеркиваю, что слова, которые прозвучали из моих уст, относились только к тем людям, с которыми я лично сталкивался – волейболистам и шовинистически настроенным болельщикам», – уточнил капитан сборной Польши.

Польская федерация выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и подчеркнула, что Польский волейбольный союз категорически против расизма, личных оскорблений и ксенофобного поведения.

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