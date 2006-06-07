«Реал» представил игровую форму на сезон-19/20 – с золотым нанесением. В презентации участвовали Бэйл и Навас

«Реал» представил домашний комплект игровой формы на сезон-2019/20.
Форма выполнена в традиционном белом цвете, нанесения технического и титульного спонсоров, а также полосок выполнены в золотом цвете.
Техническим спонсором «Реала» остается немецкий производитель экипировки Adidas. В презентации поучаствовали Гарет Бэйл и Кейлор Навас, которые могут покинуть клуб.
Фото: официальный сайт «Реала»
⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 7, 2019
Inspired by glory. Created to demand it.
👕 https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV