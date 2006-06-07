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«Реал» представил игровую форму на сезон-19/20 – с золотым нанесением. В презентации участвовали Бэйл и Навас

Теги Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл adidas Кейлор Навас игровая форма стиль Футбол

«Реал» представил домашний комплект игровой формы на сезон-2019/20.

Форма выполнена в традиционном белом цвете, нанесения технического и титульного спонсоров, а также полосок выполнены в золотом цвете.

Техническим спонсором «Реала» остается немецкий производитель экипировки Adidas. В презентации поучаствовали Гарет Бэйл и Кейлор Навас, которые могут покинуть клуб.

фото

Фото: официальный сайт «Реала»

 

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