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Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. 2-й матч. ЦСКА снова обыграл «Химки»

Теги результаты ЦСКА Химки Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня в рамках 2-го матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА дома обыграл подмосковные «Химки».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Второй матч

ЦСКА – Химки 103:92 (30:15, 25:22, 22:27, 26:28)
Дата проведения
7 июня, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча
ЦСКА
Де Коло (14 + 8 передач), Курбанов (13), Боломбой (12), Хэкетт (5), Хайнс (3) – старт; Родригес (16), Хиггинс (14), Хантер (14), Воронцевич (6), Антонов (4), Лопатин (2), Хоменко (0).
Химки
Крокер (26), Мики (13), Томас (13), Маркович (2), Дженкинс (2) – старт; Зайцев (15), Губанов (8), Вяльцев (7), Моня (6), Барашков (0), Зубков (0).

ЦСКА ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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