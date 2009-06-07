Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. 2-й матч. ЦСКА снова обыграл «Химки»

Сегодня в рамках 2-го матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА дома обыграл подмосковные «Химки».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до 3-х побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 7 июня, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- ЦСКА
- Де Коло (14 + 8 передач), Курбанов (13), Боломбой (12), Хэкетт (5), Хайнс (3) – старт; Родригес (16), Хиггинс (14), Хантер (14), Воронцевич (6), Антонов (4), Лопатин (2), Хоменко (0).
ЦСКА ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.