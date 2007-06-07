«МЮ» объявил о переходе вингера «Суонси» Джеймса

Полузащитник «Суонси» Дэниэл Джеймс продолжит карьеру в .

«МЮ» объявил о договоренности по трансферу вингера и с ним самим, и с клубом. Джеймс успешно прошел медобследование.

Как только будет открыто окно для трансферов, «Юнайтед» сообщит о дальнейших действиях.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за валлийца 15 миллионов фунтов. Контракт с ним уже согласован.

Джеймс в завершившемся сезоне забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

Молодой вингер из «Суонси» – идеальный трансфер для «МЮ». Он олицетворяет футбол Сульшера