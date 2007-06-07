ЧМ-2019 (U-20). 1/4 финала. Италия против Мали, Колумбия проиграла Украине

В четвертьфиналах молодежного чемпионата мира в Польше сборная Колумбии уступила Украине (0:1), Италия встречается с Мали, США сыграют с Эквадором, а Сенегал – с Южной Кореей.
ЧМ-2019 (U-20)
1/4 финала
- Дата проведения
- 7 июня, 16.30, «Stadion Miejski Widzewa Łódź»
- Гол:
- 0:1 – 11 Сикан.
-
Колумбия U-20 –
Мьер, Куэста, Сифуэнтес, Арройо (Сандоваль, 60), Переа (Карбонеро, 46), Пальма, Синистерра, Ангуло, Alvarado (Кайседо, 71), Эрнандес, Вера.
-
Украина U-20 –
Кучерук, Попов (Сафронов, 86), Бондарь, Конопля, Чех, Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца, Сикан (Супряга, 61), Кащук (Цитаишвили, 46).
- Предупреждения:
- Кащук (24), Сифуэнтес (27), Пальма (35), Арройо (38), Ангуло (45), Цитаишвили (78), Бескоровайный (88).
- Удаление:
- Карбонеро (86).
- Дата проведения
- 7 июня, 19.30, «Stadion Miejski»
-
Италия U-20 –
Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито, Фраттези, Белланова, Трипальделли, Скамакка, Пинамонти.
- Дата проведения
- 8 июня, 18.30, «Городской стадион»
- Дата проведения
- 8 июня, 21.30, «Stadion Miejski BKS Stal»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.