Реклама 18+
Реклама 18+

ЧМ-2019 (U-20). 1/4 финала. Италия против Мали, Колумбия проиграла Украине

Теги результаты ЧМ-2019 U-20 сборная Колумбии U-20 сборная Южной Кореи U-20 сборная Мали U-20 сборная Эквадора U-20 сборная США U-20 сборная Украины U-20 сборная Сенегала U-20 сборная Италии U-20 Футбол

В четвертьфиналах молодежного чемпионата мира в Польше сборная Колумбии уступила Украине (0:1), Италия встречается с Мали, США сыграют с Эквадором, а Сенегал – с Южной Кореей.

ЧМ-2019 (U-20)

1/4 финала

Колумбия U-20 – Украина U-20 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
7 июня, 16.30, «Stadion Miejski Widzewa Łódź»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 11 Сикан.
Колумбия U-20Мьер, Куэста, Сифуэнтес, Арройо (Сандоваль, 60), Переа (Карбонеро, 46), Пальма, Синистерра, Ангуло, Alvarado (Кайседо, 71), Эрнандес, Вера.
Украина U-20Кучерук, Попов (Сафронов, 86), Бондарь, Конопля, Чех, Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца, Сикан (Супряга, 61), Кащук (Цитаишвили, 46).
Предупреждения:
Кащук (24), Сифуэнтес (27), Пальма (35), Арройо (38), Ангуло (45), Цитаишвили (78), Бескоровайный (88).
Удаление:
Карбонеро (86).

 

Италия U-20 – Мали U-20
Дата проведения
7 июня, 19.30, «Stadion Miejski»
превью матча онлайн статистика
Италия U-20Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито, Фраттези, Белланова, Трипальделли, Скамакка, Пинамонти.
Мали U-20Койта, Fofana, Камара, Диаби, Kanoute, Konan, Sissoko, Диаките, Драме, Койта, Коне.

 

США U-20 – Эквадор U-20
Дата проведения
8 июня, 18.30, «Городской стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Южная Корея U-20 – Сенегал U-20
Дата проведения
8 июня, 21.30, «Stadion Miejski BKS Stal»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЧМ-2019 (U-20)

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться