ЧМ-2019 (U-20). 1/4 финала. Италия против Мали, Колумбия проиграла Украине

В четвертьфиналах молодежного чемпионата мира в Польше сборная Колумбии уступила Украине (0:1), Италия встречается с Мали, США сыграют с Эквадором, а Сенегал – с Южной Кореей.

ЧМ-2019 (U-20)

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЧМ-2019 (U-20)