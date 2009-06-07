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Полина Шелепень: «Медведева, не обладая особыми данными, за счет работы поднялась на высочайший уровень. Видимо, у Тутберидзе есть чуйка»

Теги сборная России Брайан Орсер Полина Шелепень женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алексей Железняков Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Полина Шелепень считает, что переход двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру пошел на пользу спортсменке.

– Слежу за Женей в соцсетях, она так повзрослела, похорошела, но в то же время не потеряла себя. Ей пошли на пользу смена тренера и обстановки, которые помогли пережить ей сложности переходного возраста. У Брайана Орсера получается ее поддерживать.

Мне очень нравилась ее первая заводная короткая программа. Все так напали на эту постановку, а я увидела совсем другого человека! Ведь до этого у нее постоянно была лирика и нежность в программах.

Сейчас вот ее раскритиковали за показательный номер для шоу под Ариану Гранде: мол, какой ужасный розовый костюм. Когда катаешь одно и то же – скучно, берешь новое – фу, какой ужас! Но и танго тоже получилось классным, особенно на чемпионате мира. По ее первому взгляду было видно, что она готова выдать классный прокат.

А ведь когда-то вы воспринимали их с Турсынбаевой просто как мылышек-одногруппниц?

– Женю точно как малышку. Сколько я ее помню, она все время тянулась к нам, старшим. Она плакала, переживала, если не получалось, бежала, чтобы еще раз попробовать.

Хореограф группы Алексей Железняков как-то заметил, что у вас сразу был виден талант к прыжкам, у Липницкой – растяжка и вращения, а у Медведевой была только сумасшедшая работоспособность…

– Женя – это история о том, как человек без особых физических качеств, не особенно прыгучий от природы смог за счет огромной работы подняться на высочайший уровень. Но у Этери Георгиевны, видимо, есть особая чуйка, – сказала Шелепень.

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