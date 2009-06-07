Полина Шелепень: «Медведева, не обладая особыми данными, за счет работы поднялась на высочайший уровень. Видимо, у Тутберидзе есть чуйка»

Бывшая российская фигуристка Полина Шелепень считает, что переход двукратной чемпионки мира от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру пошел на пользу спортсменке.

– Слежу за Женей в соцсетях, она так повзрослела, похорошела, но в то же время не потеряла себя. Ей пошли на пользу смена тренера и обстановки, которые помогли пережить ей сложности переходного возраста. У получается ее поддерживать.

Мне очень нравилась ее первая заводная короткая программа. Все так напали на эту постановку, а я увидела совсем другого человека! Ведь до этого у нее постоянно была лирика и нежность в программах.

Сейчас вот ее раскритиковали за показательный номер для шоу под Ариану Гранде: мол, какой ужасный розовый костюм. Когда катаешь одно и то же – скучно, берешь новое – фу, какой ужас! Но и танго тоже получилось классным, особенно на чемпионате мира. По ее первому взгляду было видно, что она готова выдать классный прокат.

– А ведь когда-то вы воспринимали их с Турсынбаевой просто как мылышек-одногруппниц?

– Женю точно как малышку. Сколько я ее помню, она все время тянулась к нам, старшим. Она плакала, переживала, если не получалось, бежала, чтобы еще раз попробовать.

– Хореограф группы как-то заметил, что у вас сразу был виден талант к прыжкам, у Липницкой – растяжка и вращения, а у Медведевой была только сумасшедшая работоспособность…

– Женя – это история о том, как человек без особых физических качеств, не особенно прыгучий от природы смог за счет огромной работы подняться на высочайший уровень. Но у Этери Георгиевны, видимо, есть особая чуйка, – сказала Шелепень.