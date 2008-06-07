Роналду – самый дорогой игрок серии А в рейтинге Transfermarkt, но его стоимость упала до 90 млн евро

Сайт Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, опубликовал новый рейтинг самых дорогих игроков серии А.
1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 90 млн евро (ранее – 100 млн).
2. Пауло Дибала («Ювентус») – 85 млн (100 млн).
3. Мауро Икарди («Интер») – 80 млн (90 млн).
4. Калиду Кулибали («Наполи») – 75 млн (70 млн).
5. Миралем Пьянич («Ювентус») – 70 млн (70 млн).
6-7. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 65 млн (75 млн).
6-7. Лоренцо Инсинье («Наполи») – 65 млн (75 млн).
8-10. Милан Шкриньяр («Интер») – 60 млн (60 млн).
8-10. Федерико Кьеза («Фиорентина») – 60 млн (50 млн).
8-10. Аллан («Наполи») – 60 млн (60 млн).