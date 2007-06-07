👑«Реал» объявил о трансфере Азара

Полузащитник Эден Азар перешел из в «Реал».

Мадридский клуб подтвердил трансфер 28-летнего хавбека и заключил с ним контракт до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласился продать Азара в «Реал» за 130 млн фунтов, включая бонусы.

Презентация игрока состоится в четверг, 13 июня, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после прохождения медицинского теста.

В составе «Челси» Азар провел семь сезонов, сыграл 352 матча во всех турнирах и забил 110 голов. Дважды он становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Кубок английский лиги. Также он два раза помог «синим» победить в Лиге Европы.

Официальная форма «Реал Мадрид» со скидкой