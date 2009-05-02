«Барса» укатала «Ливерпуль», у Месси 600-й гол за клуб, Россия провалила старт Чешских игр, инфаркт Касильяса и другие новости утра

1. Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом полуфинале. Месси сделал дубль, забив 600-й гол за каталонцев. Суарес тоже забил и эмоционально отпраздновал.

«Ливерпуль» превзошел «Барсу» по ударам, владению, пасам и пробегу, но это слабое утешение, ведь шансы англичан на финал – всего 6%. Статистика!

Лига Европы – тоже огонь. Сегодня в ней сыграют «Арсенал» и «Валенсия». Унаи Эмери против своего бывшего клуба. Команды подходят к этой встрече не в оптимальной форме: англичане проиграли три последних матча, а испанцы – два. С такой формой команд не стоит ждать голов? В 5 последних домашних матчах «Арсенала» в ЛЕ не могли отличиться обе команды.

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2. Евротур. Россия проиграла Швеции в стартовом матче Чешских игр. Было слишком много удалений.

3. Радулов набрал 9-е очко в Кубке Стэнли, побил свой рекорд и помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Сент-Луисом». Тарасенко делит 3-е место в истории «Блюзменов» по голам в плей-офф в большинстве. «Каролина» повела 3-0 в противостоянии с «Айлендерс».

4. У Касильяса случился инфаркт на тренировке «Порту». 37-летний Икер в порядке, но напугал нас изрядно. Здоровья легенде!

5. КХЛ. Дацюк ушел из СКА. Квартальнов возглавил «Ак Барс», который обменял Секача в ЦСКА на права на Ожиганова. Бурдасов и Ткачев из «Салавата» уедут в НХЛ, где «Торонто» подписал контракт с Коршковым.

6. Дзюба признан лучшим игроком апреля в РПЛ. Азмун – лучший игрок 26-го тура.

7. В интернете появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20.

8. Загитова выложила видео, на котором водит машину. Ей 16 лет, и она не пристегнута.

9. Шарапова снялась с турнира в Риме. К «Ролан Гаррос» она опустится на границу топ-50.

10. В плей-офф НБА «Портленд» сравнял счет в серии с «Денвером».

11. Еще немного футбола. «Милан» закроет команду на базе на 5 дней, Гаттузо психанул из-за опоздания Бакайоко на тренировку. «Динамо» подтвердило уход Широкова. Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской ЛЧ. «Брешия» вернулась в серию А спустя 8 лет.

12. Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Ренном», уступая 0:2, и продлил серию без побед до 5 матчей.

13. Путин подписал закон о штрафах до 80 тысяч рублей для спортсменов за допинг

14. Волейбол. Чемпионат России (жен). «Уралочка» обыграла казанское «Динамо» в 4-м матче и взяла бронзу.

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