Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской ЛЧ

Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром финального матча женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной».

Игра пройдет пройдет на стадионе «Ференцварош» в Будапеште 18 мая. Помогать Пустовойтовой будут Екатерина Курочкина (Россия) и Петруца Югулеску (Румыния). Каталин Кульчар (Венгрия) назначена четвертым арбитром. Запасным помощником рефери будет Каталин Терек (Венгрия).

38-летняя Пустовойтова является арбитром международной категории с 2009 года и отработала на 59 матчах под эгидой УЕФА.

Ближайшим летом она также будет обслуживать матчи женского ЧМ-2019.

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