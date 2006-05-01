Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской ЛЧ

Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром финального матча женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной».
Игра пройдет пройдет на стадионе «Ференцварош» в Будапеште 18 мая. Помогать Пустовойтовой будут Екатерина Курочкина (Россия) и Петруца Югулеску (Румыния). Каталин Кульчар (Венгрия) назначена четвертым арбитром. Запасным помощником рефери будет Каталин Терек (Венгрия).
38-летняя Пустовойтова является арбитром международной категории с 2009 года и отработала на 59 матчах под эгидой УЕФА.
Ближайшим летом она также будет обслуживать матчи женского ЧМ-2019.
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🇷🇺 Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской #ЛигаЧемпионов между «Лионом» и «Барселоной», который пройдет 18 мая в Будапеште 👏 👏 👏 @rfsruofficial pic.twitter.com/dmYJRhUesF— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 1, 2019