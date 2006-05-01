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    Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской ЛЧ

    Теги женский футбол судьи Лига чемпионов жен Лион жен Петруца Югулеску Анастасия Пустовойтова Тапки Савина Футбол

    Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром финального матча женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной».

    Игра пройдет пройдет на стадионе «Ференцварош» в Будапеште 18 мая. Помогать Пустовойтовой будут Екатерина Курочкина (Россия) и Петруца Югулеску (Румыния). Каталин Кульчар (Венгрия) назначена четвертым арбитром. Запасным помощником рефери будет Каталин Терек (Венгрия).

    38-летняя Пустовойтова является арбитром международной категории с 2009 года и отработала на 59 матчах под эгидой УЕФА.

    Ближайшим летом она также будет обслуживать матчи женского ЧМ-2019.

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