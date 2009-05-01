Путин подписал закон о штрафах до 80 тысяч рублей для спортсменов за допинг

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня санкций за нарушение антидопинговых правил.

Федеральный закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает введение штрафов за применение и распространение запрещенных препаратов спортсменами, тренерами, медиками и другими специалистами.

Штраф за умышленное использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) метода составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

За распространение допинга (если действия не содержат уголовно наказуемого деяния) предусмотрены штрафы в размере от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.