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    Путин подписал закон о штрафах до 80 тысяч рублей для спортсменов за допинг

    Теги допинг Владимир Путин сборная России сборная России жен политика Биатлон

    Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня санкций за нарушение антидопинговых правил.

    Федеральный закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает введение штрафов за применение и распространение запрещенных препаратов спортсменами, тренерами, медиками и другими специалистами.

    Штраф за умышленное использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) метода составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

    За распространение допинга (если действия не содержат уголовно наказуемого деяния) предусмотрены штрафы в размере от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.

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