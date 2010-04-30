Ничья футбольного «Спартака», Знарок – в хоккейном, Тарасова и Морозов едут в США и другие новости утра

1. В 26-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и поднялся на 5-е место. От зоны Лиги чемпионов красно-белых отделяют 6 очков. Играть осталось четыре тура, все расклады – здесь.

2. Олег Знарок возглавил «Спартак» (хоккейный, не волнуйтесь). Контракт заключен по схеме «1+1»

3. Российские фигуристы, серебряные призеры ЧМ-2019 Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут готовиться в США. Их тренерами станут Нина Мозер и Марина Зуева.

4. Роман Широков ушел с поста замгендиректора «Динамо». У него были разногласия с тренером Дмитрием Хохловым.

5. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин тренируется в одном звене с Никитой Гусевым и Никитой Кучеровым перед ЧМ-2019 и другие сочетания сборной России.

6. Союз биатлонистов России опубликовал состав сборной на сезон-2019/20: Ульяна Кайшева и Сидоров в команде, Цветков – нет.

7. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал игроком сезона в АПЛ по версии футболистов. Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг – лучший игрок сезона по версии журналистов, а также лучший молодой игрок по версии футболистов.

8. Александр Радулов забросил 5-ю шайбу в Кубке Стэнли, но это не спасло «Даллас» от поражения в матче с «Сент-Луисом».

9. В Испании со следующего сезона утвердили Суперкубок в формате «Финала четырех». Сыграют «Барса», «Реал», «Атлетико» и «Валенсия».

10. Форвард СКА Николай Прохоркин подтвердил свой переход в «Лос-Анджелес».

11. Голландский рефери Бьорн Куйперс назначен на первый полуфинальный матч между «Барселоной» и «Ливерпулем».

12. В плей-офф НБА «Филадельфия» сравняла счет в серии с «Торонто», «Денвер» принимает «Портленд».

13. ЦСКА впервые выиграл молодежное первенство России – за четыре тура до конца сезона.

14. «Аталанта» вышла на 4-е место в серии А, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов.

15. Сборная Канады объявила состав на хоккейный ЧМ-2019.

Цитата дня.

Тренер «Спартака» Олег Кононов на вопрос, справляется ли он с работой: «А вы справляетесь? Ну и я тоже».