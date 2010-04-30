Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Ничья футбольного «Спартака», Знарок – в хоккейном, Тарасова и Морозов едут в США и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. В 26-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и поднялся на 5-е место. От зоны Лиги чемпионов красно-белых отделяют 6 очков. Играть осталось четыре тура, все расклады – здесь.

    2. Олег Знарок возглавил «Спартак» (хоккейный, не волнуйтесь). Контракт заключен по схеме «1+1»

    3. Российские фигуристы, серебряные призеры ЧМ-2019 Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут готовиться в США. Их тренерами станут Нина Мозер и Марина Зуева.

    4. Роман Широков ушел с поста замгендиректора «Динамо». У него были разногласия с тренером Дмитрием Хохловым.

    5. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин тренируется в одном звене с Никитой Гусевым и Никитой Кучеровым перед ЧМ-2019 и другие сочетания сборной России.

    6. Союз биатлонистов России опубликовал состав сборной на сезон-2019/20: Ульяна Кайшева и Сидоров в команде, Цветков – нет.

    7. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал игроком сезона в АПЛ по версии футболистов. Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг – лучший игрок сезона по версии журналистов, а также лучший молодой игрок по версии футболистов.

    8. Александр Радулов забросил 5-ю шайбу в Кубке Стэнли, но это не спасло «Даллас» от поражения в матче с «Сент-Луисом».

    9. В Испании со следующего сезона утвердили Суперкубок в формате «Финала четырех». Сыграют «Барса», «Реал», «Атлетико» и «Валенсия».

    10. Форвард СКА Николай Прохоркин подтвердил свой переход в «Лос-Анджелес».

    11. Голландский рефери Бьорн Куйперс назначен на первый полуфинальный матч между «Барселоной» и «Ливерпулем».

    12. В плей-офф НБА «Филадельфия» сравняла счет в серии с «Торонто», «Денвер» принимает «Портленд».

    13. ЦСКА впервые выиграл молодежное первенство России – за четыре тура до конца сезона.

    14. «Аталанта» вышла на 4-е место в серии А, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов.

    15. Сборная Канады объявила состав на хоккейный ЧМ-2019.

    Цитата дня.

    Тренер «Спартака» Олег Кононов на вопрос, справляется ли он с работой: «А вы справляетесь? Ну и я тоже».

    Собери свою команду мечты из полуфиналистов Лиги чемпионов и выиграй полет в Европу!


    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться