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    Дацюк объявил об уходе из СКА

    Теги СКА Павел Дацюк КХЛ Хоккей

    Форвард Павел Дацюк объявил об уходе из СКА и попрощался с клубом и городом в инстаграме. Срок его контракта истек 30 апреля. 

    Он выступал за команду с 2016 года и выиграл с ней Кубок Гагарина в 2017 году. 

    В прошлом Дацюк, которому в июле исполнится 41 год, неоднократно говорил, что хотел бы завершить карьеру в «Автомобилисте».

    «Дорогие друзья! Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. 

    Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал – все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась ни один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба. 

    Спасибо всем тренерам, с которыми я успел поработать в СКА, Спасибо всем моим партнерам, мы вместе прошли через многое.

    И, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам СКА, которые всегда до отказа заполняли Ледовый дворец и были с командой на всех без исключения выездных матчах. Мы играем для вас. До встречи, Петербург!», – написал Дацюк. 

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