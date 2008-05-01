Ольга Смородская: «В «Спартаке» нет тренера. Мне не нравится, как работает Кононов»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова с занимаемых должностей в конце сезона.

«Измайлов сильно вырос и много узнал в «Спартаке», он учился руководить. Но я не знаю, насколько его даже выросший уровень соответствовал . Такому клубу очень трудно найти вице-президента из-за сложности в схеме управления.

С одной стороны, Леонид Арнольдович Федун хочет найти профессионала и полностью ему довериться, но с другой – довериться не удается. Если полностью доверять, сложно спрашивать за результат.

К тому же «Спартак» – один из лидеров по количеству болельщиков, поэтому им трудно управлять. Все фанаты знают, кого лучше купить, назначить и как играть.

Что касается Родионова, я не видела, чтобы он проявил себя как селекционер. Это тяжелый труд: не просто купить программу, где указаны все цены и имена.

Плюс я считаю, что в «Спартаке» нет тренера. Мне не нравится, как работает Кононов. Тренерский почерк обычно виден у Пепа Гвардиолы, и других. Но у «Спартака» почерка нет», – сказала Смородская.

Ты – Федун! Построй «Спартак» своей мечты