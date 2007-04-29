«Зенит» и «Реал» вышли в ЛЧ, Де Хеа опять ошибся, Россия проиграла финал юниорского ЧМ, Боттас обошел Хэмилтона и другие новости утра

1. В РПЛ ЦСКА уступил «Краснодару», «Зенит» победил «Крылья», «Локомотив» обыграл «Енисей». Азмун забил 12-й гол и догнал Чалова в споре бомбардиров. «Зенит» гарантировал себе участие в ЛЧ, но пока еще лишь в квалификации. ЦСКА лишился шансов на чемпионство.

2. В английской премьер-лиге «МЮ» сыграл вничью с «Челси», «Ман Сити» победил «Бернли», «Лестер» разгромил «Арсенал». «Горожане» вновь опережают «Ливерпуль». «Челси» неплохо чувствует себя в борьбе за четвертое место. У Де Хеа 3 результативные ошибки в последних 4 матчах за «МЮ», хотя до этого было 3 в 123 играх.

3. Защитник «Ливерпуля» ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

4. Россия проиграла Швеции в овертайме финала юниорского чемпионата мира по хоккею. Досадно, но достойно, и вот подробный рассказ о выступлении парней.

5. В Кубке Стэнли «Айлендерс» проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» уступил «Колорадо».

6. Тим был сильнее Медведева в финале теннисного турнира в Барселоне и выиграл второй титул в сезоне. Квитова не отстает, она чемпионка Штутгарта.

7. Боттас выиграл Гран-при Азербайджана. Хэмилтон – второй, Феттель – третий. Квят сошел. Валттери опережает Льюиса на очко.

8. В плей-офф НБА «Милуоки» уступил «Бостону», 35 очков Дюрэнта помогли «Уорриорс» обыграть «Хьюстон».

9. «Реал» обеспечил себе место в ЛЧ на следующий сезон. На фоне этого «бланкос» проиграли «Райо Вальекано» впервые за 17 лет. Поражений в этом сезоне многовато.

10. Ярчайшая история из чемпионшипа! Бьелса позволил «Астон Вилле» забить без сопротивления после гола «Лидса» с нарушением фэйр-плей. Сыграв вничью, команда аргентинца лишилась шансов на второе место и прямую путевку в премьер-лигу, чем порадовала «Шеффилд Юнайтед». Эль Локо действительно безумец или он настоящий человек чести?

Цитата. Илья Авербух: «Шумиха с уходом от Тутберидзе на пользу Медведевой. Она проигрывает, но остается в топе новостей»