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    «Зенит» и «Реал» вышли в ЛЧ, Де Хеа опять ошибся, Россия проиграла финал юниорского ЧМ, Боттас обошел Хэмилтона и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. В РПЛ ЦСКА уступил «Краснодару», «Зенит» победил «Крылья», «Локомотив» обыграл «Енисей». Азмун забил 12-й гол и догнал Чалова в споре бомбардиров. «Зенит» гарантировал себе участие в ЛЧ, но пока еще лишь в квалификации. ЦСКА лишился шансов на чемпионство.

    2. В английской премьер-лиге «МЮ» сыграл вничью с «Челси», «Ман Сити» победил «Бернли», «Лестер» разгромил «Арсенал». «Горожане» вновь опережают «Ливерпуль». «Челси» неплохо чувствует себя в борьбе за четвертое место. У Де Хеа 3 результативные ошибки в последних 4 матчах за «МЮ», хотя до этого было 3 в 123 играх.

    3. Защитник «Ливерпуля» ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

    4. Россия проиграла Швеции в овертайме финала юниорского чемпионата мира по хоккею. Досадно, но достойно, и вот подробный рассказ о выступлении парней.

    5. В Кубке Стэнли «Айлендерс» проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» уступил «Колорадо».

    6. Тим был сильнее Медведева в финале теннисного турнира в Барселоне и выиграл второй титул в сезоне. Квитова не отстает, она чемпионка Штутгарта.

    7. Боттас выиграл Гран-при Азербайджана. Хэмилтон – второй, Феттель – третий. Квят сошел. Валттери опережает Льюиса на очко.

    8. В плей-офф НБА «Милуоки» уступил «Бостону», 35 очков Дюрэнта помогли «Уорриорс» обыграть «Хьюстон».

    9. «Реал» обеспечил себе место в ЛЧ на следующий сезон. На фоне этого «бланкос» проиграли «Райо Вальекано» впервые за 17 лет. Поражений в этом сезоне многовато.

    10. Ярчайшая история из чемпионшипа! Бьелса позволил «Астон Вилле» забить без сопротивления после гола «Лидса» с нарушением фэйр-плей. Сыграв вничью, команда аргентинца лишилась шансов на второе место и прямую путевку в премьер-лигу, чем порадовала «Шеффилд Юнайтед». Эль Локо действительно безумец или он настоящий человек чести?

    Цитата. Илья Авербух: «Шумиха с уходом от Тутберидзе на пользу Медведевой. Она проигрывает, но остается в топе новостей»

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