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    Квартальнов возглавил «Ак Барс», контракт будет подписан по схеме «1+1»

    Теги Ак Барс Сергей Абрамов Дмитрий Квартальнов КХЛ Павел Зубов Игорь Горбенко Ари Мойсанен Хоккей

    «Ак Барс» объявил о назначении Дмитрия Квартальнова новым главным тренером команды. 

    Соглашение с 53-летним специалистом будет заключено по схеме «1+1» – на один сезон с возможностью продления еще на один. 

    Помощниками Квартальнова в тренерском штабе станут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш. 

    Напомним, что ранее с поста главного тренера «Ак Барса» ушел Зинэтула Билялетдинов. 64-летний специалист тренировал команду с 2014 года, а также с 2004 по 2011 год. Под его руководством «Ак Барс» выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

    Квартальнов ранее работал с «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА и «Локомотивом». 

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