Квартальнов возглавил «Ак Барс», контракт будет подписан по схеме «1+1»

«Ак Барс» объявил о назначении Дмитрия Квартальнова новым главным тренером команды.

Соглашение с 53-летним специалистом будет заключено по схеме «1+1» – на один сезон с возможностью продления еще на один.

Помощниками Квартальнова в тренерском штабе станут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.

Напомним, что ранее с поста главного тренера «Ак Барса» ушел Зинэтула Билялетдинов. 64-летний специалист тренировал команду с 2014 года, а также с 2004 по 2011 год. Под его руководством «Ак Барс» выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Квартальнов ранее работал с «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА и «Локомотивом».